Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (17.01.2026) ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ein Auffahrunfall, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen sucht. Gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 32 Jahre alter VW Caddy-Lenker aus noch unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden VW Transporter auf. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da die genaue Besetzung des VW Transporters vor Ort nicht geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun insbesondere noch Zeugen, die Hinweise zu einem noch Unbekannten geben können, der die Unfallstelle nach dem Unfall über die angrenzenden Felder verlassen haben soll. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

