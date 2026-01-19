Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Buchwaldweg in Flacht zwischen Freitag (16.01.2026) 09:00 Uhr und Samstag (17.01.2026) 16:00 Uhr sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt in das Haus, indem sie mutmaßlich eine Terrassentüre des Wohnhauses aufbohrten. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Ob ihnen hierbei Diebesgut in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

