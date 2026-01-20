Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Industriestraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Montag (19.01.206) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Industriestraße in Großsachsenheim verübt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken einen Opel Corsa, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

