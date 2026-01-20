PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Seniorin touchiert Pkw und fährt weiter

Ludwigsburg (ots)

Beim Rangieren touchierte eine noch unbekannte Pkw-Lenkerin am Montag (19.01.2026) gegen 11.40 Uhr einen Mercedes, der in der Hauptstraße in Gärtringen im Bereich der Kirchenmauer, nahe einer Apotheke geparkt war. Eine Zeugin, die ihrerseits im Begriff war auszuparken, bemerkte dies und versuchte, die Unbekannte durch Hupen auf das Geschehene aufmerksam zu machen. Diese soll kurz zurückgeschaut, ihrer Fahrt dann aber fortgesetzt haben, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern.

Die noch unbekannte Fahrerin wird als etwa 70 Jahre alt beschrieben. Sie trug eine helle Daunenjacke und hatte einen rot-weiß geflochtenen Einkaufskorb dabei. Sie war mit einem weißen Mercedes mit Böblinger Zulassung (BB-) unterwegs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

