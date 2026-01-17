Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Sedelsberg-Fermesand - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus
In der Zeit von Freitag, 16.01.2026, 16:55 Uhr bis 20:58 Uhr, kam es in der Danziger Straße im Ortsteil Sedelsberg-Fermesand zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Danziger Straße beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Friesoythe, unter: 04491-93390, zu melden.
