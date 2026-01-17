PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg-Fermesand - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 16.01.2026, 16:55 Uhr bis 20:58 Uhr, kam es in der Danziger Straße im Ortsteil Sedelsberg-Fermesand zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Danziger Straße beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Friesoythe, unter: 04491-93390, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491-93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

