Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Jena im Bereich der Erlanger-Allee den Fahrer eines E-Scooter. Die Beamten stellten erheblichen Atemalkoholgeruch fest und führten mit dem 20-jährigen Mann einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

