LPI-J: Trunkenheitsfahrt
Jena (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Jena im Bereich der Erlanger-Allee den Fahrer eines E-Scooter. Die Beamten stellten erheblichen Atemalkoholgeruch fest und führten mit dem 20-jährigen Mann einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell