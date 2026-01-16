LPI-J: Frau in Supermarkt beleidigt
Weimar (ots)
Aus bisher unbekannten Gründen beleidigte am Donnerstagmorgen ein Mann, eine Verkäuferin eines Supermarktes im Weimarer Norden. Der 45-Jähriger Täter erhielt in der Folge ein Hausverbot. Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen eine Anzeige auf.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell