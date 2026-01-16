LPI-J: Frau in Supermarkt beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Pkw eines 32-Jährigen, mehrere Gegenstände gestohlen. Das in Eisenberg abgstellte Fahrzeug war offenbar unverschlossenen. In dem Wagen befanden sich jedoch keine großen Wertsachen. Die unbekannten haben unter anderem zwei Flaschen mit hochprozentigem Alkohol geklaut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

