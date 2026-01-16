PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkplatzrempler - knapp 10.000 Euro Schaden

Apolda (ots)

Im Parkhaus in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin stieß beim Ausparken mit einem von rechts kommenden 84-jährigen PKW -Fahrer zusammen. Die gesamte Beifahrerseite des 84-Jährigen wurde hierbei beschädigt - vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

