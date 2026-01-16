LPI-J: Parkplatzrempler - knapp 10.000 Euro Schaden

Weimar (ots) - Die Feuerwehr Weimar wurde am Donnerstagmorgen gerufen, da im Weimarer Norden an einer Baustelle Gasgeruch festgestellt wurde. Die Kameraden der Feuerwehr überprüften das Objekt und stellten ein explosionsfähiges Gasgemisch fest. Das Gebäude wurde zunächst gesperrt und die Gaszufuhr unterbrochen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen brach ein unbekannter Täter in ...

mehr