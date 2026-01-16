Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher löst Havarie aus

Weimar (ots)

Die Feuerwehr Weimar wurde am Donnerstagmorgen gerufen, da im Weimarer Norden an einer Baustelle Gasgeruch festgestellt wurde. Die Kameraden der Feuerwehr überprüften das Objekt und stellten ein explosionsfähiges Gasgemisch fest. Das Gebäude wurde zunächst gesperrt und die Gaszufuhr unterbrochen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen brach ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Baustelle ein. Dort gelang er auf bisher unbekannte Art und Weise in den Kellerbereich des dortigen Gebäudes. In dem Keller trennte er Kupferrohre heraus, um diese mutmaßlich zu stehlen. Dabei durchtrennte er eine aktive Gasleitung wodurch dann Gas austrat. Nachdem der Täter dies bemerkte ergriff er mutmaßlich die Flucht. Gestohlen hatte der Täter nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

