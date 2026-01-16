LPI-J: Graffiti in der Innenstadt
Weimar (ots)
Ein 34-Jähriger meldete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Graffito in der Weimarer Innenstadt. Dabei wurde ein kleines Schild mit blauer Farbe beschmiert. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
