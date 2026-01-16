PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Graffiti in der Innenstadt

Weimar (ots)

Ein 34-Jähriger meldete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Graffito in der Weimarer Innenstadt. Dabei wurde ein kleines Schild mit blauer Farbe beschmiert. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  16.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Einbrecher löst Havarie aus

    Weimar (ots) - Die Feuerwehr Weimar wurde am Donnerstagmorgen gerufen, da im Weimarer Norden an einer Baustelle Gasgeruch festgestellt wurde. Die Kameraden der Feuerwehr überprüften das Objekt und stellten ein explosionsfähiges Gasgemisch fest. Das Gebäude wurde zunächst gesperrt und die Gaszufuhr unterbrochen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Nach ersten Erkenntnissen brach ein unbekannter Täter in ...

    mehr
  16.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Diebstahl aus Pkw

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Pkw eines 32-Jährigen, mehrere Gegenstände gestohlen. Das in Eisenberg abgstellte Fahrzeug war offenbar unverschlossenen. In dem Wagen befanden sich jedoch keine großen Wertsachen. Die unbekannten haben unter anderem zwei Flaschen mit hochprozentigem Alkohol geklaut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  16.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Betrügerisches Gewinnversprechen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bucha: Eine 76-Jährige aus Bucha, erhielt am Donnerstag gegen Mittag, einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Anrufer gab an, dass die Frau knapp 50.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie 1500 Euro in Geschenkkarten übermitteln. Auf die dubiose Betrugsmasche ging die Frau nicht ein und beendete das Gespräch. Die Polizei wurde informiert und nahm eine ...

    mehr
