LPI-J: Toilettenanlage verwüstet
Jena (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass die öffentliche Toilettenanlage im Paradies in Jena beschädigt wurde. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass im Innenraum der Toilettenanlage Türen erheblich beschädigt wurden. Weiterhin haben die unbekannten Täter eine Handtuchspender von der Wand gerissen. Auf dem Boden waren Glasscherben verteilt. Das Objekt verfügt jedoch über eine Videoüberwachung. Die Aufnahmen werden nun im Nachgang ausgewertet, um Hinweise auf die Täter zu erlangen.
