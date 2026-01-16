Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Montag, 12. Januar 2026 23:59 Uhr bis Dienstag, 13. Januar 2026 03:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Alter Flugplatz, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Werkstatt und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit derzeit unbekanntem Diebesgut. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Haftbefehl vollstreckt

Am Freitag, 16. Januar 2026 gegen 00:01 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille, ein Drogenvortest wies eine Beeinflussung hinsichtlich Amphetamin aus. Es stellte sich heraus, dass gegen den 38-jährigen Vechtaer ein Haftbefehl vorlag. Er wurde, im Anschluss an eine Blutentnahme, an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 08:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Toyota Avensis in grau, welcher in einer Parkbucht an der Diepholzer Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 350,00 Euro geschätzt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 in der Zeit zwischen 06:20 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Daimler GLA 220 in rot, welcher auf einem Parkplatz in der Brägeler Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell