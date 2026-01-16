Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 16. Januar 2026 gegen 01:27 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Cloppenburg einen 27-jährigen Mann aus Cloppenburg, welcher mit seinem Pkw die Sonnenblumenstraße befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die B 72, Fahrtrichtung Schneiderkrug. Hierbei wurde er durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw überholt. Es kam zur Kollision, wodurch der Pkw beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der verursachende Lkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

