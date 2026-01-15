Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Einbruch in Mehrfamilienhaus In der Zeit zwischen Montag, 15. Dezember 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 13. Januar 2026 12:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Föhrenweg und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. ...

mehr