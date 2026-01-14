Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Zeit zwischen Montag, 15. Dezember 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 13. Januar 2026 12:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Föhrenweg und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnung

Am Dienstag, 13. Januar 2026 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 17:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Fuhrenkamp und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Kellerbrand

Am Montag, 13. Januar 2026 gegen 22:15 Uhr kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kettelerstraße. Anwohner vernahmen einen lauten Knall, anschließend stieg Rauch aus den Kellerräumlichkeiten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Ursache ist bisher nicht bekannt.

Lohne - Pkw erheblich beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 12. Januar 2026 17:00 Uhr bis Dienstag, 13. Januar 2026 16:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Audi A7 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Brinkstraße stand. An dem Pkw, bei welchem die Heckscheibe, Frontscheibe und die Außenspiegel beschädigt wurden entstand ein Schaden von rund 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Pkw beschädigt

Am Dienstag, 13. Januar 2026 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, VW Arteon in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Lohner Straße stand. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 13. Januar 2026 gegen 15:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 35-jährigen Mann aus Steinfeld, welcher mit seinem Pkw auf der Hunteburger Straße unterwegs war. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem gab er im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme an regelmäßig Kokain und Marihuana zu konsumieren. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 13. Januar 2026 gegen 23:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 33-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw auf der Große Straße unterwegs war. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. Dezember 2026 in der Zeit zwischen 04:00 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine verblendete Grundstücksmauer in der Edith-Stein-Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 4.100,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Januar 2026 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volvo V40 in blau. Der Pkw war auf einem Parkstreifen in der Brinkstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

