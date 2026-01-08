Polizei Paderborn

POL-PB: Heiße Asche vermutlich Auslöser eines Heckenbrands

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei dem Brand einer Hecke an einem Einfamilienhaus an der Straße Lippeaue in Bad Lippspringe handelt es sich vermutlich um fahrlässige Brandstiftung. Die Brandermittler der Polizei Paderborn gehen von heißer Asche als Ursache aus.

Ein Nachbar hatte hatte am Mittwoch, 07. Januar, gegen 12.40 Uhr Rauch aus der Hecke wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zu der Zeit nicht vor Ort. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Hecke bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zudem schon auf die Außenfassade des Gebäudes übergegriffen. Auslöser des Brandes war vermutlich heiße Asche, die sich in einem Mülleimer in der Nähe der Hecke entzündet hatte. Die Polizei rät dazu, Asche vor der Entsorgung mindestens 48 Stunden lang abkühlen zu lassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

