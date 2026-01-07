Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte fahren mit Auto über Rasensportplatz - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Vermutlich mit einem oder mehreren Autos sind Unbekannte in Delbrück zwischen Sonntag, 04. Januar, 10.00 Uhr, und Montag, 05. Januar, 12.00 Uhr, über den Rasensportplatz an der Danziger Straße in Delbrück gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Vertreter des Delbrücker SC, der Verein nutzt den Rasenplatz als Spiel- und Trainingsfläche, entdeckte die Fahrspuren auf dem Gelände und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da die Fläche derzeit durch Schnee und Eis bedeckt und somit nicht klar ist, ob auch die Bewässerungsanlage beschädigt wurde, kann die Höhe des entstandenden Schadens noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell