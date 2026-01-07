PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte fahren mit Auto über Rasensportplatz - Polizei sucht Zeugen

POL-PB: Unbekannte fahren mit Auto über Rasensportplatz - Polizei sucht Zeugen
Delbrück (ots)

(mh) Vermutlich mit einem oder mehreren Autos sind Unbekannte in Delbrück zwischen Sonntag, 04. Januar, 10.00 Uhr, und Montag, 05. Januar, 12.00 Uhr, über den Rasensportplatz an der Danziger Straße in Delbrück gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Vertreter des Delbrücker SC, der Verein nutzt den Rasenplatz als Spiel- und Trainingsfläche, entdeckte die Fahrspuren auf dem Gelände und erstattete Anzeige bei der Polizei. Da die Fläche derzeit durch Schnee und Eis bedeckt und somit nicht klar ist, ob auch die Bewässerungsanlage beschädigt wurde, kann die Höhe des entstandenden Schadens noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 08:51

    POL-PB: Zwei Leichtverletzte Pkw-Fahrende bei Glätteunfällen

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Bei zwei Glätteunfällen in der vergangenen Woche im Kreisgebiet waren Pkw beteiligt. Am Dienstag, 06. Januar befuhr eine 38 Jahre alte Cupra-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die Straße Zum Rottberg in Fahrtrichtung Elsen. In einer Rechtskurve, ungefähr 100 Meter vor der Einmündung Deichsberg, rutsche die Frau aufgrund von Glatteis in den Graben. Sie kam leichtverletzt in ein Paderborner ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:46

    POL-PB: Seniorin bei Alleinunfall leicht verletzt

    Salzkotten (ots) - (md) Am Dienstag, 06. Januar, verletzte sich gegen 16.05 Uhr ein 86 Jahre alte Seniorin bei einem Alleinunfall in Salzkotten leicht. Die Frau war am Nachmittag mit ihrem BMW auf dem Otto-Mauel-Platz in Fahrtrichtung Verner Straße in Salzkotten unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Baum prallte. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr befreite die ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:46

    POL-PB: Garagenbrand durch fahrlässige Brandstiftung

    Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (md) Die Ursache für einen Garagenbrand an der Vitusstraße in Bad- Wünnenberg-Haaren am Dienstag, 06. Januar, gegen 12.40 Uhr steht fest. Nicht abgekühlte Asche war die Ursache für das Feuer, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Bei Eintreffen der Polizei gegen 12.52 Uhr war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen beschäftigt. Das Feuer hatte ein Nachbar bemerkt, der das ...

    mehr
