Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin bei Alleinunfall leicht verletzt

Salzkotten (ots)

(md) Am Dienstag, 06. Januar, verletzte sich gegen 16.05 Uhr ein 86 Jahre alte Seniorin bei einem Alleinunfall in Salzkotten leicht.

Die Frau war am Nachmittag mit ihrem BMW auf dem Otto-Mauel-Platz in Fahrtrichtung Verner Straße in Salzkotten unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Baum prallte. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr befreite die Seniorin aus dem Auto, sie kam leichtverletzt mit dem Rettungswagen in eine Paderborner Klinik. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.300 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell