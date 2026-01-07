PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin bei Alleinunfall leicht verletzt

Salzkotten (ots)

(md) Am Dienstag, 06. Januar, verletzte sich gegen 16.05 Uhr ein 86 Jahre alte Seniorin bei einem Alleinunfall in Salzkotten leicht.

Die Frau war am Nachmittag mit ihrem BMW auf dem Otto-Mauel-Platz in Fahrtrichtung Verner Straße in Salzkotten unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Baum prallte. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen. Die Feuerwehr befreite die Seniorin aus dem Auto, sie kam leichtverletzt mit dem Rettungswagen in eine Paderborner Klinik. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.300 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:46

    POL-PB: Garagenbrand durch fahrlässige Brandstiftung

    Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (md) Die Ursache für einen Garagenbrand an der Vitusstraße in Bad- Wünnenberg-Haaren am Dienstag, 06. Januar, gegen 12.40 Uhr steht fest. Nicht abgekühlte Asche war die Ursache für das Feuer, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Bei Eintreffen der Polizei gegen 12.52 Uhr war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen beschäftigt. Das Feuer hatte ein Nachbar bemerkt, der das ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:14

    POL-PB: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Sonntag, 04. Januar, 16.00 Uhr und Montag, 05. Januar, 09.00 Uhr verschaffte sich eine Frau in der Oststraße in Delbrück zunächst Zugang zum Haus eines Zweiparteienhauses und dann in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Unbekannte stand am Sonntagnachmittag in der Wohnung einer 86 Jahre alten Dame und behauptetet, die Tür habe offen gestanden, die Mieterin habe vergessen, diese zu ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:22

    POL-PB: Zeugen zu Firmeneinbruch gesucht

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 und Montag, 05. Januar 2026 brachen Unbekannte in einen Firmenkomplex an der der Otto-Hahn- und Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch in die Lager- und Produktionsstätten der Firma fiel einer Mitarbeiterin am Montagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten Fenster der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren