PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Garagenbrand durch fahrlässige Brandstiftung

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(md) Die Ursache für einen Garagenbrand an der Vitusstraße in Bad- Wünnenberg-Haaren am Dienstag, 06. Januar, gegen 12.40 Uhr steht fest. Nicht abgekühlte Asche war die Ursache für das Feuer, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Bei Eintreffen der Polizei gegen 12.52 Uhr war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen beschäftigt. Das Feuer hatte ein Nachbar bemerkt, der das Bewohnerehepaar, welches sich zu dem Zeitpunkt im Keller des Hauses befand informierte. Der Mann zog sich, als er Gegenstände aus dem Feuerbereich tragen wollte, eine Rauchgasvergiftung zu, und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, seine Ehefrau blieb unverletzt.

Ermittlungen ergaben, dass Asche, die nicht vollständig abgekühlt war, und in einem Metalleimer bei der Garage stand, den Brand ausgelöst hatte. Das Feuer beschädigte den hinteren Teil der Garage und das anliegende Carport. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:14

    POL-PB: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Sonntag, 04. Januar, 16.00 Uhr und Montag, 05. Januar, 09.00 Uhr verschaffte sich eine Frau in der Oststraße in Delbrück zunächst Zugang zum Haus eines Zweiparteienhauses und dann in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Unbekannte stand am Sonntagnachmittag in der Wohnung einer 86 Jahre alten Dame und behauptetet, die Tür habe offen gestanden, die Mieterin habe vergessen, diese zu ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:22

    POL-PB: Zeugen zu Firmeneinbruch gesucht

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 und Montag, 05. Januar 2026 brachen Unbekannte in einen Firmenkomplex an der der Otto-Hahn- und Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Einbruch in die Lager- und Produktionsstätten der Firma fiel einer Mitarbeiterin am Montagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten Fenster der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:11

    POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Hövelhof (ots) - (ivdh) Am Waldweg in Hövelhof brachen Unbekannte am Montagabend, 05. Januar zwischen 19.05 Uhr und 19.18 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren