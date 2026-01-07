Polizei Paderborn

POL-PB: Garagenbrand durch fahrlässige Brandstiftung

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(md) Die Ursache für einen Garagenbrand an der Vitusstraße in Bad- Wünnenberg-Haaren am Dienstag, 06. Januar, gegen 12.40 Uhr steht fest. Nicht abgekühlte Asche war die Ursache für das Feuer, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Bei Eintreffen der Polizei gegen 12.52 Uhr war die Feuerwehr bereits mit dem Löschen beschäftigt. Das Feuer hatte ein Nachbar bemerkt, der das Bewohnerehepaar, welches sich zu dem Zeitpunkt im Keller des Hauses befand informierte. Der Mann zog sich, als er Gegenstände aus dem Feuerbereich tragen wollte, eine Rauchgasvergiftung zu, und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, seine Ehefrau blieb unverletzt.

Ermittlungen ergaben, dass Asche, die nicht vollständig abgekühlt war, und in einem Metalleimer bei der Garage stand, den Brand ausgelöst hatte. Das Feuer beschädigte den hinteren Teil der Garage und das anliegende Carport. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell