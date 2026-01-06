Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(ivdh) Am Waldweg in Hövelhof brachen Unbekannte am Montagabend, 05. Januar zwischen 19.05 Uhr und 19.18 Uhr in ein Einfamilienhaus ein.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

