Polizei Paderborn

POL-PB: Mann durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Paderborn (ots)

(ivdh) In der Silvesternacht zog sich ein 52-jähriger Mann eine schwere Verletzung durch einen Feuerwerkskörper auf dem Paderborner Rathausplatz zu.

Zum Jahreswechsel zündete ein flüchtiger Bekannter des Mannes eine Feuerwerksbatterie an. Aus der Richtung flog ein unbekannter Gegenstand auf den Mann zu und traf ihn am Auge. Ein Rettungswagen transportierte ihn in eine Bielefelder Spezialklinik. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zu dem Sachverhalt laufen.

Auch nach Silvester kommt es zu unsachgemäßem Gebrauch von liegen gebliebenen Feuerwerkskörpern. Dies ist nicht nur strafbar, sondern auch hoch gefährlich. Weitere Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/ein-knall-und-das-leben-kann-anders-aussehen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell