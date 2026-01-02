PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Knallkörper

Kreis Paderborn (ots)

(md) Zwischen Silvester und Neujahr kam es im Kreis Paderborn zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Knallkörper.

Im Salzkotten setzten Unbekannte durch Böller am Donnerstag, 01. Januar zwischen 05.45 Uhr und 06.00 Uhr an der Vielser Straße Wertstoffcontainer in Brand. Auch an der Markt- und Tottigstraße brannten gegen 07.00 Uhr und 7.30 Uhr am Neujahrstag Mülltonnen. Während der Streife entdeckten die Beamten am 31. Dezember 2025 kurz vor Mitternacht eine brennende Tonne an der Bushaltestelle Von-Stein-Straße. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

In Büren stellte die Polizei am 01. Januar gegen 08:20 Uhr auf dem Schulhof eines Berufskollegs an der Straße einen qualmenden Müllcontainer fest, in dem noch Böllerreste steckten. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand Sachschaden

In Delbrück setzte Unbekannte am Donnerstag, 01. Januar gegen 0.05 Uhr an der Anton-Pieper-Straße eine Altkleidercontainer in Brand, auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

In Paderborn brannte am Donnerstag, 01. Januar gegen 17.15 Uhr am Brokumer Weg eine Hecke. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand, der Schaden liegt bei 16.000 Euro.

Personen verletzten sich bei den Bränden nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

