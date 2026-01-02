PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Böller als Ursache für Kellerbrand ausgeschlossen

Paderborn (ots)

(md) Gegen 01.00 Uhr kam es Am Stadelhof in Paderborn am Donnerstag, 01. Januar, zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei schließt Böller als Ursache aus und sucht Zeugen.

Der 62 Jahre alte Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte den Brand in seinem Keller und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei das Feuer bereits gelöscht hatte. Personen verletzten sich nicht, es entstand Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

Wer verdächtige Personen zur Ereigniszeit wahrgenommen hat, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu kontaktieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

