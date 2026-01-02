POL-PB: Einbruch während des Familienurlaubs - Zeugen gesucht
Delbrück (ots)
(md) Zwischen Mittwoch, 24. Dezember 2025 und Mittwoch, 01. Januar 2026 brachen in eine Erdgeschosswohnung am Rotfinkenweg in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung.
Der oder die Täter hebelten während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Familie ein Fenster zur Wohnung auf, durchwühlten die Räume und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.
Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
In einem Videobeitrag gibt die Polizei hilfreiche Tipps zur Vorbeugung vor Einbrüchen bei längerer Abwesenheit: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1
