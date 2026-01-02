Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in der Silvesternacht gesucht

Paderborn-Benhausen (ots)

(md) Zwischen Mittwoch, 31. Dezember 2025 und Donnerstag, 01. Januar 2026, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Teichweg in Benhausen ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.20 Uhr am Silvesterabend bemerkte der Eigentümer, der zur Einbruchszeit abwesend war, per Videoüberwachung eine Person auf seinem Grundstück fest und bat einen Nachbarn, nach dem Rechten zu sehen. Dieser stellte brennendes Licht und geöffnete Fenster fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren über die Fenster ins Haus eingedrungen, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung, bei der Polizei auch einen Diensthund einsetzte, blieb erfolglos.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Person machen kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

