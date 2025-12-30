Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher flüchten - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Dienstagmorgen, 30. Dezember, versuchten gegen 03.38 Uhr Unbekannte ein Gebäude an der Immendinger Straße in Paderborn Schloß Neuhaus aufzuhebeln. Als Zeugen sie bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 03.00 Uhr hörte ein Ehepaar zunächst Hebelgeräusche am rückwertigen Gebäudebereich, anschließend nahmen sie Personen im Heizungsraum wahr. Auf Ansprache ergriffen zwei Personen die Flucht aus dem Raum in Richtung Residenz-/Münsterstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus.

Die Videoaufzeichnung zeigt eine weitere Person, die mit den beiden anderen davonlief, vermutlich hatte sie "Schmiere gestanden". Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer Angaben zu den Personen machen kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell