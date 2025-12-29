Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt ist Ursache für Zimmerbrand in einem Reiterhof

Salzkotten-Thüle (ots)

(md) Bei einem Zimmerbrand auf einem Reiterhof an der Wandschicht in Salzkotten Thüle stellte die Kriminalpolizei als Auslöser einen technischen Defekt fest.

Im Zimmer eines 12 Jahre alten Mädchens war der Brand gegen 09.30 Uhr ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt, das Kind kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Feuerwehr war bis mittags, 13.00 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt, weitere Personen oder Tiere des Hofes kamen nicht zu Schaden. Der Gebäudeschaden liegt bei rund 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell