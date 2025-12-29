Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kabeldiebstahl gesucht

Delbrück-Boke (ots)

(md) Unbekannte stahlen von einem Firmengelände am Leiwesdamm in Delbrück-Boke zwischen dem 19. Und 27. Dezember ungefähr 60 Meter Stromkabel. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel einem Mitarbeitenden der Firma am Samstag, 27. Dezember bei Kontrollen auf und er alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten das Kabel zu einem Bagger durchtrennt und ungefähr 60 Meter mitgenommen, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05251 306-0 entgegen.

