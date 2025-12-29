PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kabeldiebstahl gesucht

Delbrück-Boke (ots)

(md) Unbekannte stahlen von einem Firmengelände am Leiwesdamm in Delbrück-Boke zwischen dem 19. Und 27. Dezember ungefähr 60 Meter Stromkabel. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel einem Mitarbeitenden der Firma am Samstag, 27. Dezember bei Kontrollen auf und er alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten das Kabel zu einem Bagger durchtrennt und ungefähr 60 Meter mitgenommen, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:13

    POL-PB: Polizei stellt zwei Leichtverletzte nach Flucht von Unfallstelle

    Delbrück-Lippling (ots) - (md) Am Freitag 26. Dezember kam es gegen 04.24 Uhr an der Osterloher Straße in Delbrück zu einem Alleinunfall, bei dem sich Fahrer und Beifahrerin leicht verletzten. Beide flohen von der Unfallstelle, konnten aber nach kurzer Verfolgung mittels einer Drohne unweit der Unfallstelle auf einem Acker gestellt werden. Der 49 Jahre alte ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:42

    POL-PB: Zeugen zu Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Zwischen dem 23. und 26. Dezember kam es zu Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet, sowohl in teils in städtische Gebäude, als auch in Wohnhäuser. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Freitag, 26. Dezember, 20.00 Uhr und Samstag, 27. Dezember, 18.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Schule an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich über den Schulkiosk ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren