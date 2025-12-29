PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht: Mülltonnen durch Unbekannte in Brand gesteckt

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte setzten an der Elsener Straße an einem Geschäftshaus am Donnerstag, 25. Dezember gegen 0.38 Uhr zwei Müllcontainer in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand der von Zeugen gemeldet worden war, bereits gelöscht. Zwei Müllcontainer waren ausgebrannt, außerdem hatte das Feuer die angrenzende Fassade beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

