POL-PB: Zeugen gesucht: Mülltonnen durch Unbekannte in Brand gesteckt

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte setzten an der Elsener Straße an einem Geschäftshaus am Donnerstag, 25. Dezember gegen 0.38 Uhr zwei Müllcontainer in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand der von Zeugen gemeldet worden war, bereits gelöscht. Zwei Müllcontainer waren ausgebrannt, außerdem hatte das Feuer die angrenzende Fassade beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

