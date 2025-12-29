Polizei Paderborn

POL-PB: Neuer Bezirksdienstbeamter in Altenbeken

Altenbeken (ots)

(md) Zum 1 Januar 2026 beginnt Polizeihauptkommissar Michael Hüttmann seinen Dienst als Bezirksdienstbeamter in Altenbeken. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Edgar Schäfers, der in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Michael Hüttmann ist 50 Jahre alt und seit 32 Jahren im Polizeidienst tätig. Zuletzt versah er seinen Dienst im Einsatztrupp der Paderborner Polizei. Seine Ausbildung absolvierte er seinerzeit in Selm. "Ich habe bereits einige Gespräche in meinem neuen Wirkungskreis geführt und freue mich, intensiveren Kontakt zur Bevölkerung aufzubauen," erklärt der Polizeihauptkommissar.

"Ich wünsche Herrn Hüttmann zu seinem Start im neuen Jahr alles Gute und viel Erfolg. Die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei sind ein wichtiges Bindeglied zu den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Gemeinde", betont Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther bei der Begrüßung.

Michael Hüttmann betreut von Altenbeken aus die Paderborner Stadtteile Neuenbeken, Benhausen, Dahl und Marienloh. Zu den Aufgaben der Bezirksbeamten gehören Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Sie wirken mit bei Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Die erfahrenen Polizeibeamten stehen kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite. Bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten. Bezirksbeamte sind täglich "auf Streife" in ihrem Bezirk. Sie sind vertrauensvolle Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen in allen Anliegen, bei denen die Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

Das Altenbekener Bezirksdienst-Büro befindet sich an der Adenauer Straße 56. Die Beamten sind unter der Rufnummer 05255-6510 und per E-Mail an Bezirksdienst.Altenbeken@polizei.nrw.de erreichbar. In allen Notfällen gilt der Polizeiruf 110.

Weitere Informationen zum Bezirksdienst im Kreis Paderborn sind im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/bezirksdienst-6

