POL-PB: Polizei stellt Einbrecher

PAderborn (ots)

(md) Am Sonntagmittag, 28. Dezember konnte die Paderborner Polizei einen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht nach einem versuchten Einbruch an der Ferdinandstraße in Paderborn stellen und festnehmen.

Ein Unbekannter gelangte gegen 13.45 Uhr zur Terassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ferdinandstraße in Paderborn. Hier wollte er die Tür öffnen, als dies nicht gelang, versuchte er mit einer Axt gewaltsam die Scheibe einzuschlagen. Als der Mann im Innenraum das Bewohnerehepaar wahrnahm, floh er durch die benachbarten Gärten.

Vor einem Nachbarhaus in der Fürstenbergstraße konnte die Polizei den Flüchtigen schließlich stellen und vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittel eine Blutprobe an, die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei dem Mann handelt es sich um einen justizbekannten, 24 Jahre alten Urkrainer.

