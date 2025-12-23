PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Versuchter Einbruch in Kindertageseinrichtung

Paderborn (ots)

(ivdh) Im Zeitraum von Freitag, 19. Dezember, 15.00 Uhr, bis Montag, 22. Dezember, 10.50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertageseinrichtung an dem Josef-Spiegel-Platz in Paderborn einzubrechen.

Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe. In die Einrichtung gelangten sie nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

