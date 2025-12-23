POL-PB: Versuchter Einbruch in Kindertageseinrichtung
Paderborn (ots)
(ivdh) Im Zeitraum von Freitag, 19. Dezember, 15.00 Uhr, bis Montag, 22. Dezember, 10.50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertageseinrichtung an dem Josef-Spiegel-Platz in Paderborn einzubrechen.
Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe. In die Einrichtung gelangten sie nicht.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
