POL-PB: 19-Jährige gerät in Gegenverkehr - Unfall mit einem Leichtverletzten

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L814 zwischen Paderborn-Neuenbeken und Bad Lippspringe hat sich am frühen Montagabend, 22. Dezember, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 19-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia war gegen 17.40 Uhr in Richtung Bad Lippspringe unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kam sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einen Mercedes Benz C180, in dem ein 55-jähriger Mann saß. Ein hinter dem Mercedes fahrender 34-Jähriger in einem Ford Mondeo konnte noch rechtzeitig vor der Unfallstelle bremsen. Sein Fahrzeug wurde allerdings durch Trümmerteile beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den Benz-Fahrer in ein Paderborner Krankenhaus. Die 19- und der 34-Jährige blieben unverletzt. Der Skoda und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L814 für rund 90 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

