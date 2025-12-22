Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei vollendete Einbrüche und ein versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Paderborn ein. In ein Mehrfamilienhaus versuchten sie einzubrechen.

Im Zeitraum von Dienstag, 9. Dezember, 19.00 Uhr, bis Samstag, 20. Dezember, 16.00 Uhr, brachen die Täter in ein Einfamilienhaus an dem Dörener Weg ein. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster Zugang zum Haus, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, verließen das Haus durch ein Fenster im Erdgeschoss und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

An der Lagesche Straße brachen am Samstag, 20. Dezember, zwischen 8.05 Uhr und 22.30 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier verschafften sie sich durch ein Kellerfenster Zugang in das Wohnhaus und durchwühlten die Zimmer. Sie verließen den Tatort ebenfalls durch ein Fenster im Erdgeschoss und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Von Donnerstag, 18. Dezember, 20.00 Uhr, bis Freitag, 19. Dezember, 8.00 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang über die Haustür in ein Mehrfamilienhaus an dem Ammerweg. Die Wohnungen im Inneren blieben unversehrt. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

