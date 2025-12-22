Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der B64 mit der Boker Straße in Delbrück haben sich am Freitagnachmittag, 19. Dezember, drei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 30-jährige Fahrerin eines Peugeot 308 fuhr gegen 16.25 Uhr aus der Innenstadt kommend in die Kreuzung ein, um geradeaus nach Boke weiterzufahren. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Passat, dessen 65-jähriger Fahrer bei grüner Ampel aus Rietberg in Richtung Paderborn unterwegs war. Die Peugeotfahrerin, der VW-Fahrer und eine 57-jährige Beifahrerin im Passat kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B64 in Richtung Paderborn sowie die Zufahrt zur Boker Straße in Richtung Boke für rund eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell