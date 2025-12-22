PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in eine Wohnung und in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Nach vier Einbrüchen in Delbrück am vergangenen Wochenende, sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren eine Erdgeschosswohnung an der Straße Auf der Bleiche, zwei Einfamilienhäuser an der Straße Am Himmelreich sowie ein weiteres Einfamilienhaus am Kiliansdamm in Delbrück-Boke.

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Auf der Bleiche brach der Täter zwischen Freitag, 19. Dezember, 12.00 Uhr, und Samstag, 20. Dezember, 12.00 Uhr, ein. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Um in die beiden Einfamilienhäuser an der Straße Am Himmelreich zu gelangen, beschädigte der Einbrecher zwischen Samstag, 20. Dezember, 18.00 Uhr, und Sonntag, 21. Dezember, 17.45 Uhr, jeweils ein Fenster. Wieder durchwühlte er die Räume und flüchtete im Anschluss.

Am Kiliansdamm beschädigte der Täter am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 20.30 Uhr eine Terrassentür. Nach Durchwühlen der Räumlichkeiten, flüchtete er auch hier in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

