Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Scheunen - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Scheunen in Bad Wünnenberg sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren ein Gebäude am Feldweg Im Stehbusch in Helmern und eine Scheune am Kermelsgrund in Haaren.

Am Kermelsgrund brach der Täter zwischen Mittwoch, 17. Dezember, 08.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Dezember, 09.00 Uhr, über eine Tür in den Lagerraum ein. Tatzeitraum des Einbruchs in die Feldscheune an der Sintfeldhöhenstraße war zwischen Freitag, 12. Dezember, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Dezember, 15.30 Uhr. Auch dort beschädigte der Einbrecher eine Tür. In beiden Fällen wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

