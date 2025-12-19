POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Straße Schäferweg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Täter beschädigte zwischen 11.30 Uhr und 18.15 Uhr eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Das Kommissariat Prävention und Opferschutz bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz an. Informationen und Kontakte sind auf der Website https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1 zu finden.
