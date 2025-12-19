PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Straße Schäferweg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte zwischen 11.30 Uhr und 18.15 Uhr eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz an. Informationen und Kontakte sind auf der Website https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1 zu finden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

