Polizei Paderborn

POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

Am Mittwoch, 17. Dezember, zwischen 11.30 Uhr und 18.20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Franz-Cramer-Straße in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten die Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell