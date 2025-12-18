POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Salzkotten (ots)
Am Mittwoch, 17. Dezember, zwischen 11.30 Uhr und 18.20 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Franz-Cramer-Straße in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter beschädigten die Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell