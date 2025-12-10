Feuerwehr München

FW-M: Dachstuhlbrand verhindert (Pasing)

München (ots)

Dienstag, 9. Dezember 2025, 23.00 Uhr

Maierhofstraße

Die frühe Branderkennung und der schnelle Notruf haben es der Feuerwehr ermöglicht, das Ausbreiten eines Zimmerbrandes erfolgreich zu verhindern.

In den späten Abendstunden meldete eine Bewohnerin, dass in ihrem Haus ein Brand ausgebrochen sei. Sie gab dazu gleich mit an, dass sonst niemand im Gebäude ist. Die Einsatzkräfte fanden einen ausgedehnten Zimmerbrand im ersten Obergeschoss vor und leiteten sofort die Löschmaßnahmen ein. Da es sich bei dem Gebäude um eine ältere Bauart handelt, mussten die Fehlböden zum Dach hin geöffnet werden. Schon im ersten Moment war eine extreme Brandausbreitung zu erkennen, sodass der Einsatzleiter das Meldebild auf einen Dachstuhlbrand erhöhte.

Durch die schnellen Lösch- und die umfangreichen Öffnungsmaßnahmen konnte der Brand aber eingedämmt und das Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Dennoch wurde das Gebäude umfangreich mit Wärmebildkameras kontrolliert. Die Bewohnerin wurde vor Ort durch Rettungsdienstpersonal untersucht, sie blieb unverletzt.

Die Brandursache und den Sachschaden ermittelt nun die Polizei.

