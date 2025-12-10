FW-M: Pkw-Brand auf Autobahnring (Obermenzing)
München (ots)
Dienstag, 9. Dezember 2025, 15.24 Uhr
BAB 99 Lindau, Fahrtrichtung Salzburg
Am Dienstagnachmittag ist es auf der BAB 99 Lindau Richtung Salzburg zu einem Brand eines Pkw gekommen.
Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Glücklicherweise hatten alle Insassen das Fahrzeug bereits verlassen.
Das Feuer konnte schnell durch mehrere Trupps unter Atemschutz abgelöscht werden. Durch den Brand wurde der Dieseltank des Fahrzeuges beschädigt und der Treibstoff ergoss sich über die Fahrbahn. Dieser vermischte sich mit weiteren Betriebsstoffen und dem Löschwasser. Die zuständige Autobahndirektion wurde verständigt und kümmerte sich um die anfallenden Reinigungsmaßnahmen.
Während des Einsatzes wurde die BAB komplett für etwa 45 Minuten gesperrt, das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Ein Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
(msz)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de
Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/
Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell