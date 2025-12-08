FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 5. bis 7. Dezember 2025

Feuerwehr München

Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 5. bis 7. Dezember 2025

München

Freitag, 5. Dezember 2025; 11.37 Uhr - Wohnungsbrand Tegernseer Landstraße (Stadelheim)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Stadelheim ist eine Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Nachdem mehrere Anrufe in der Leitstelle München über ausgelöste Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Tegernseer Landstraße eingegangen waren, wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zur gemeldeten Adresse geschickt.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bereits von der Polizei in Empfang genommen und erhielten die Info, dass sich keine Bewohnerinnen und Bewohner mehr im Gebäude befinden. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Haus. Ein Trupp zur Brandbekämpfung machte sich auf den Weg zur Wohnung im ersten Obergeschoss, weitere Trupps suchten zur Sicherheit nochmal das verrauchte Treppenhaus ab. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs und eines Lüfters konnte das Treppenhaus schnell vom Rauch befreit werden.

Die Löschmaßnahmen in der Brandwohnung konnten zügig durchgeführt werden. Da aber die komplette Küche in Flammen stand, dauerten diese dennoch eine halbe Stunde, bis "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Zur Kontrolle mussten dann noch die Fehlböden geöffnet und die Brandausbreitung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden. Das in der Wohnung lebende Paar wurde vor Ort durch Rettungsdienstpersonal untersucht, musste aber glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Räumlichkeiten. Die Brandwohnung ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar. Zum Sachschaden und der Brandursache ermittelt die Polizei.

Sonntag, 7. Dezember 2025; 6.14 Uhr - Gesteck im Fenster in Brand Donnersbergerstraße (Neuhausen)

Ein brennendes Weihnachtsgesteck im Fenster eines Lokals in Neuhausen hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Passant hatte Flammen im Fenster einer Gaststätte bemerkt und daraufhin die Feuerwehr München alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Erdgeschoss schnell lokalisieren. Nach einer kurzen Abschätzung der Zugänglichkeiten entschied der Einsatzleiter kurzerhand das Fenster, in dem das Gesteck brannte, einzuschlagen. So konnte das Gesteck schnell aus den Räumlichkeiten entfernt und abgelöscht werden.

Dennoch waren die Räume bereits so verraucht, dass ein Lüfter eingesetzt werden mussten. Da mittlerweile der Betreiber des Lokals eingetroffen war, konnten alle Zugänge für die Belüftung benutzt werden. Einige in Mittleidenschaft genommene Stromkreise wurden vorsorglich ausgesichert.

Wie hoch der Schaden ist und ob es auf die Öffnungszeiten der Gaststätte Auswirkungen hat, kann von Seiten der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

