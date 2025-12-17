PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenprall von zwei Autos fordert sechs Verletzte

Delbrück-Hagen (ots)

(md) An der Kreuzung Suternstraße und Lippstädter Straße in Delbrück kam es am Mittwoch, 16. Dezember gegen 12.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Auto, bei dem die Fahrer sich schwer verletzten. Die vier Mitfahrer eines Wagens zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Kreuzung in Delbrück war für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei in beide Richtungen bis zum frühen Abend voll gesperrt.

Ein 46 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes-Benz gegen Mittag auf der Suternstraße aus Richtung Westenholz kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Lippstädter Straße fahren. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem VW Transporter auf der Lippstädter Straße aus Richtung Lippstadt in Richtung Delbrück. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Autos im Kreuzungsbereich zusammen. Die Fahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der VW war zudem mit vier Mitfahrenden im Alter zwischen 22 und 57 Jahren besetzt, die sich alle leicht verletzten. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die beiden Fahrer kamen in Paderborner Krankenhäuser, die Mitfahrendes des VW wurden nach Behandlung im Krankenhaus entlassen.

Die Kreuzung war in beide Richtungen bis kurz nach 17.00 Uhr voll gesperrt. Die Autos wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von 18.300 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

