Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen zu Raubdelikt

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 11. Dezember, bedrohten Unbekannte eine Frau gegen 18.55 Uhr im Liethpark, nahe des Minigolfplatzes "Auf der Lieth", forderten Geld und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 73 Jahre alte Frau stieg um 18.55 Uhr aus der Buslinie 14 an der Haltestelle "Auf der Lieth" aus und setzte ihren Weg zu Fuß durch den Liethpark fort. An einer Überdachung hielten sich drei männliche Jugendliche auf, die die Frau beschimpften und auf sie zukamen.

Einer der jungen Männer packte die Frau an ihrem Kragen, ein zweiter hielt ihr einen Gegenstand an den Hals und forderte Geld. Die Jugendlichen drängten sie auf eine Bank und ergriffen die Flucht Richtung Vinsebecker Weg, als ein Zeuge, der die Geschehnisse offenbar beobachtete hatte, die jungen Männer ansprach.

Die Jugendlichen werden beschrieben als zwischen 15 und 16 Jahren alt mit südländischem Erscheinungsbild. Alle waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzen. Einer der drei floh mit einem Roller.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Insbesondere der Mann, der der Frau zur Hilfe kam, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Er trug eine gelbe Jacke und war in Begleitung unterwegs. Hinweise gerne telefonisch über die Rufnummer 05251 306-0 an die Paderborner Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

