Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalunfall fordert drei Verletzte

Bad Lippspringe (ots)

(MK) Bei einem Unfall auf der B1 bei Bad Lippspringe haben sich am Montagabend, 15.Dezember, insgesamt 3 Personen Verletzungen zugezogen.

Eine 18-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr gegen 17:20 Uhr die B1 aus Richtung Schlangen kommend in Fahrtrichtung Paderborn. Ca. 400m nach der Abfahrt Bad Lippspringe geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort zunächst mit dem Peugeot einer 28-Jährigen. Der Peugeot kollidierte aufgrund dieses Zusammenstoßes mit dem nachfolgenden Ford eines 70-Jährigen.

Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen einem Paderborner Krankenhaus zugeführt. Die Peugeot-Fahrerin und die 68-jährige Beifahrerin des Fords wurden ebenfalls mittels Krankenwagen in Krankenhäuser verbracht.

Die B1 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 19:25 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr der B1 wurden jeweils an den Anschlussstellen Marienloh und Bad Lippspringe abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell