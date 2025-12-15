Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrradfahrer bei Abbiegeunfall von Lkw verletzt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 15. Dezember gegen 05.15 Uhr touchiert ein LKW beim Abbiegen von der Neuhäuser auf die Rathenaustraße einen Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 36 Jahre alter Mann war auf seinem Citybike auf dem Fahrradschutzstreifen der Neuhäuserstraße in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs. Als die Ampel auf Grün sprang, wollte er seinen Weg geradeaus fortsetzen. Der neben ihm fahrende Lkw fuhr ebenfalls an, bog allerdings nach rechts in die Rathenaustraße ab und stieß mit dem Radler zusammen. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Laut Aussage des Radlers handelte es sich um den LKW einer Drogeriekette mit Hannoveraner Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

