POL-PB: Jugendlicher nach Unfallflucht leichtverletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Bei einem Unfall mit Flucht im Kreuzungsbereich der Leiberger Straße mit der Rosenstraße in Bad Wünnenberg hat sich am Freitagabend, 12. Dezember, der Fahrer eines Leichtkraftrads leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 16-jährige Fahrer des Kraftrads war gegen 19.20 Uhr in Richtung Büren unterwegs. Aus dem Einmündungsbereich mit der Rosenstraße bog ein Auto in gleicher Richtung nach rechts auf die Leiberger Straße ab und nahm dem Jugendlichen die Vorfahrt. Der 16-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Es ist unklar, ob er den Sturz bemerkt hat.

Bei dem Auto soll es sich um ein silbernes Audi A3 Cabriolet älteren Baujahrs mit schwarzem Stoffverdeck gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Auto, dem Fahrer oder dem Unfall geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

