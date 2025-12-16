Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallwagen aufgefunden - Zeugen gesucht

Paderborn-Elsen (ots)

Am Sonntag, 14. Dezember meldete ein Zeuge einen verdächtigen Pkw in einem Feld an der Adresse Am Almerfeld in Paderborn-Elsen, der nach ersten Erkenntnissen nach einem Unfall an bisher unbekannter Örtlichkeit dort hingefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum vorausgegangenen Unfallgeschehen machen können.

Gegen 12.00 Uhr meldete ein Zeuge das Auto im Feld. Außerdem hatte er einen Mann wahrgenommen, der auf das Auto zuging. Die eingesetzten Beamten fanden um 12.40 Uhr auf einem Feld rechtsseitig der A33, in Fahrtrichtung Brilon einen offenbar verunfallten Citröen auf. Das Auto wies deutliche Beschädigungen im Frontbereich auf. Eine Fahrspur verlief auf dem Feld bis zum Auto. Auch die Person, die der Zeuge gemeldet hatte, trafen die Polizisten an, sie konnte aber keine Angaben zum Unfallgeschehen machen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen zu einem Unfall gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

