Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Hagen (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in das Büro einer Bäckereifiliale an der Schlinger Straße in Delbrück-Hagen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten gegen 00.30 Uhr eine Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

