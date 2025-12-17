Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin von Autofahrerin erfasst - Beide Frauen lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Neuhäuserstraße In Paderborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Seniorinnen lebensgefährlich verletzten.

Eine 85 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.05 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz von dem Discounter -Parkplatz an der Neuhäuser Straße in Paderborn aus ungeklärter Ursache geradeaus über die gesamte Neuhäuser Straße und erfasste auf dem Gehweg gegenüber eine 85 Jahre alte Fußgängerin. Das Auto drückte die Frau gegen eine Mauer, prallte dann von der Mauer ab und kam auf der Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Elsen zum Stehen. Beide Frauen kamen lebensgefährlich verletzt in Paderborner Krankenhäuser. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sperret die Neuhäuser Straße kurzzeitig für die Unfallaufnahme. Die Polizei beschlagnahmten den Mercedes und den Führerschein der Fahrerin. Die Ermittlungen dauern an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell